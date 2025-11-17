Peres Atacarejo anuncia mudança de endereço

Um comunicado da Peres Atacarejo de Vargem Grande do Sul nas redes sociais, chamou atenção para a mudança do empreendimento para o novo endereço, o que deverá acontecer nos próximos dias. Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, o empresário Ademir Peres afirmou que que a pretensão é abrir entre os dias 29 de novembro a 5 de dezembro, se tudo correr bem.

Uma das questões que está afetando a abertura mais rápida da nova loja, é a rede de energia que não é suficiente e precisa da atuação da Neoenergia Elektro Eletricidade e Serviços. Nesta sexta-feira, funcionários da empresa estiveram na obra e devem voltar para realizar o trabalho e solucionar o problema. “Estamos aguardando a Elektro para fazer a melhoria na rede, caso isso não aconteça, nós vamos inaugurar a nova loja assim mesmo, com a ajuda de geradores”, afirmou Ademir.

Outro problema que o investidor está enfrentando, é com relação à melhoria do trânsito no local. “Precisamos da ajuda da prefeitura para melhorar o acesso à loja. Vamos marcar uma reunião com o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) para resolver esta questão”, disse.

A loja da Peres Atacarejo, atualmente situada na Av. Walter Tatoni, na Vila Santa Terezinha, vai encerrar suas atividades neste domingo, dia 16 de novembro, segundo o comunicado. “Esta é a sua última chance de nos visitar no local de sempre, antes da grande transformação!”, diz o aviso emitido pela empresa que trabalha com vendas de produtos iguais aos supermercados, mas com características tanto de atacado quanto de varejo.

Após este breve período de reestruturação, segundo o proprietário, quando a loja estará fechada, toda a estrutura do Peres Atacarejo será transferida para o novo endereço, um prédio construído só para abrigar a nova loja, que terá uma área total de 3.400m2, e 1.600m2 de área de vendas, situado na Rua Antônio Rodrigues Prado, atrás do Posto de Saúde, na Vila Santa Terezinha.

A construção do novo prédio está sendo realizada pelos investidores vargengrandenses Paulo Manzano e André Manzano, que irão alugar o estabelecimento ao Peres Atacarejo. Atualmente com cerca de 70 funcionários trabalhando na Peres Atacarejo, o proprietário Ademir Peres disse ao jornal Gazeta que com a mudança, além de manter os atuais colaboradores, vai contratar mais, passando o Peres Atacarejo a funcionar com 100 a 110 funcionários depois de instalado e atuando com sua capacidade máxima.

Em entrevista concedida à Gazeta de Vargem Grande na época em que começou a construção, o empresário Ademir Peres afirmou que devido ao grande movimento e falta de espaço e estacionamento insuficiente onde estava operando a Peres Atacarejo na Av. Walter Tatoni, se fazia necessário essa ampliação.

Na época Ademir afirmou que o diferencial do Peres Atacarejo era o atendimento e preços baixos, não só nas ofertas, mas em toda loja. “A ideia é melhorar muito mais com um estacionamento amplo, e uma variedade muito maior de produtos”, afirmou o empreendedor na ocasião da entrevista.