Laudo toxicológico de Gabriel Henrique é divulgado, mas causa da morte ainda não

A morte do pequeno Gabriel Henrique Pereira de Carvalho, de apenas três anos, ocorrida no dia 7 de junho de 2025, em Vargem Grande do Sul, segue comovendo a população e sendo investigada pelas autoridades. O menino foi levado pela mãe ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) após apresentar febre e falta de ar, sendo posteriormente transferido para o Hospital de Caridade, onde veio a falecer durante a madrugada.

Como o médico plantonista não pôde determinar a causa do óbito, orientou a família a procurar a Polícia Civil e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de São João da Boa Vista para necropsia.

Na semana passada, um primeiro laudo toxicológico foi divulgado pela família à Gazeta de Vargem Grande. O documento aponta que não foram detectadas substâncias como álcool ou drogas de abuso no sangue da criança, apenas a presença de fentanil, medicamento de uso hospitalar comum em procedimentos de intubação.

De acordo com especialistas, esse laudo não é conclusivo e não determina a causa da morte, servindo apenas para descartar algumas possibilidades. O laudo necroscópico completo, que poderá apontar a causa definitiva do óbito, ainda não foi divulgado.

A Gazeta de Vargem Grande segue acompanhando de perto o caso e trará novas informações assim que forem confirmadas pelas autoridades.