Adolescente é detido por tráfico de drogas

Na tarde de segunda-feira, dia 17, a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul apreendeu um adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, no Jardim Paulista.

Segundo o relatado, durante patrulhamento pela avenida Vereador José Aleixo, a equipe tentou abordar o jovem, que fugiu e dispensou um embrulho contendo entorpecentes. Ele foi alcançado e resistiu à ação policial, vindo a causar lesões em um dos policiais. Após ser contido, foi conduzido ao Pronto Atendimento para exame médico e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia.

O adolescente foi liberado a um responsável após os procedimentos de praxe.