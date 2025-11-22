Briga em família termina com mulher atropelada

Uma discussão no último domingo, dia 16, envolvendo uma família que mora na zona rural de Vargem Grande do Sul terminou com uma mulher no hospital com múltiplas fraturas após ser atropelada.

De acordo com o informado pela Polícia Militar, a equipe policial foi acionada pouco antes do meio dia para averiguar um possível descumprimento de medida protetiva. Ao se dirigir para o endereço informado, a equipe foi informada por moradores que uma mulher havia sido atropelada e que ela estava sendo levada ao hospital. Em seguida, outras pessoas informaram sobre uma discussão prévia envolvendo ameaças.

Foi constatado que o autor, um homem de 22 anos, teria discutido com o irmão e, ao tentar deixar o local, atropelou a cunhada.

No local indicado, os policiais encontraram o autor e sua esposa. De acordo com reportagem da TV União, o rapaz confessou o atropelamento e disse que buscou ajuda em propriedades próximas porque o carro usado no atropelamento apresentou problemas mecânicos. O veículo foi localizado e apreendido.

A polícia também apreendeu um aparelho que armazena imagens de câmeras de segurança da residência, que registraram a movimentação no momento da ocorrência.

No Hospital de Caridade, a vítima foi diagnosticada com múltiplas fraturas: cinco costelas, úmero direito e pelve.

A ocorrência foi apresentada ao delegado Eduardo Denadai Campos, em São João da Boa Vista. O suspeito teve o flagrante por tentativa de homicídio ratificado e foi encaminhado à cadeia pública, onde ficou à disposição da Justiça.