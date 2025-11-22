Agrediu e ameaçou mulher e acabou preso

Na madrugada do último sábado, dia 15, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Paulista. A equipe foi acionada para averiguar denúncia de agressão dentro de uma residência.

No local, a vítima relatou que seu companheiro havia retornado para casa agressivo e a agredido fisicamente, além de ameaçá-la. Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao autor, que apresentava sinais de embriaguez e estava agitado, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança de todos.

As partes foram encaminhadas ao serviço de saúde para a elaboração de laudos cautelares e, em seguida, apresentadas no Plantão Policial. O delegado de plantão ratificou a prisão, e o autor permaneceu detido à disposição da Justiça.