Fluminense realiza peneira em Vargem Grande neste domingo

Avaliação será no Estádio Dr. Gabriel Mesquita, com inscrições abertas até a manhã deste domingo

O Fluminense promoverá uma peneira em Vargem Grande do Sul neste domingo, 23 de novembro, às 9h, no Estádio “Dr. Gabriel Mesquita”, a Vargeana. A seletiva é destinada a meninos e meninas das categorias sub-8 a sub-15, e as inscrições seguem abertas até a manhã deste domingo. A ação é organizada pelo Departamento de Esportes do município e contará com a presença do observador técnico tricolor Alan Santos.

Embora inicialmente o prazo para inscrições terminasse no dia 20, o feriado prolongado acabou alterando os planos. Segundo o diretor de Esportes de Vargem Grande do Sul, André Leone, o atendimento público foi interrompido devido ao feriado de quinta-feira e ao ponto facultativo na sexta, o que motivou a extensão do período. Ele explica que o departamento está realizando cadastros também pelo WhatsApp, facilitando a participação de atletas tanto da cidade quanto de municípios vizinhos.

Para garantir a inscrição, é necessário fornecer nome completo, posição em que o atleta atua, data de nascimento e número do RG. Como todos os participantes são menores de idade, também é exigida a identificação do pai ou responsável, que deverá assinar a ficha no momento do credenciamento no estádio. Outro requisito obrigatório é a apresentação de atestado médico de aptidão física. A organização, no entanto, ciente das dificuldades de obtenção do documento, disponibilizará um médico no local no domingo, das 8h às 9h, antes do início das avaliações.

O Departamento de Esportes reforça que o objetivo da peneira é oferecer oportunidade para jovens talentos da cidade e região, que poderão ser observados diretamente por um representante do Fluminense. Outras informações e inscrições podem ser feitas pelo telefone (19) 3641-2325, que também funciona como WhatsApp.