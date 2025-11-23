Natal Mágico no Cristo Redentor se prepara para sua 7ª Edição

Evento será realizado em 7 de dezembro e comunidade ainda pode contribuir com doações de balas até o fim de novembro

Nos preparativos para a 7ª Edição do Natal Mágico no Cristo Redentor, voluntários e organizadores intensificam o trabalho para garantir mais uma noite de celebração comunitária na Praça do Cristo, no dia 7 de dezembro, a partir das 18h30.

A tradicional chegada do Papai Noel, conduzida pelo Grupo Sorriso Mágico e pelos voluntários do Grupo Amigos do Cristo Redentor, permanece como ponto alto do evento, que mantém o foco em acolher crianças e famílias em um clima de confraternização.

Até o fim de novembro, a organização segue recebendo doações de balas, que serão utilizadas na montagem dos pacotinhos distribuídos às crianças durante a festa. A coleta, segundo os responsáveis, é essencial para assegurar que todas as famílias presentes sejam atendidas e possam participar da celebração com igualdade.

O Natal Mágico no Cristo Redentor já se consolidou como uma tradição local e, a cada edição, busca aprimorar sua estrutura e decoração. Os organizadores destacam que a proposta é sempre oferecer uma ambientação renovada, com atenção especial às necessidades das crianças que aguardam a chegada do “Bom Velhinho”. Além do trabalho voluntário, a realização depende da colaboração de diversas empresas que, de forma gratuita, disponibilizam serviços e materiais para a montagem da estrutura na praça. Entre eles, equipamentos de som, iluminação, tendas e o transporte do Papai Noel. Esses apoios, afirmam os responsáveis, são decisivos para manter viva a atmosfera natalina que mobiliza moradores e visitantes.

A organização adianta que a edição deste ano trará uma novidade especial, ainda não revelada, que deverá surpreender o público e reforçar o clima de união característico do evento. Até lá, os voluntários seguem trabalhando para que a noite de 7 de dezembro seja marcada por momentos de encantamento, cristandade e convivência comunitária para toda Vargem Grande do Sul.

O grupo informa que as doações podem ser entregues no ponto de arrecadação deste ano, que será na salgateria da Cida, na Rua Julieta Jeremias Nora, 185, Cohab 4.

Fotos: Arquivo Gazeta