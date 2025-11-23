PM atende caso de violência doméstica em Casa Branca

A Polícia Militar de Casa Branca atendeu na noite da segunda-feira, dia 17, uma ocorrência de violência doméstica no bairro Industrial. A equipe foi acionada pelo Copom após relatos de que um homem estaria em surto, ameaçando um familiar de morte e afirmando possuir uma arma de fogo. No local, os policiais encontraram o agressor sendo contido por um parente. Segundo relatos da família, ele apresentava histórico de comportamento agressivo, uso de entorpecentes e episódios anteriores de automutilação.

Os policiais também tiveram acesso a mensagens em que o autor fazia novas ameaças contra familiares. Diante da situação, o homem foi encaminhado pelo serviço de resgate ao pronto-socorro, onde continuou a proferir ameaças. Após atendimento médico, todos foram conduzidos ao Plantão Policial.

Com base nos depoimentos e nas evidências apresentadas, o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante do agressor por ameaça em contexto de violência doméstica. Ele permaneceu detido à disposição da Justiça.