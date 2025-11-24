Câmara entrega Título de Cidadão ao secretário Lucena

A Câmara Municipal entregou na tarde desta segunda-feira, dia 24 de novembro, o título de Cidadão Vargengrandense ao atual secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto Alves de Lucena. A indicação da honraria foi da vereadora Giovana Aparecida de Carvalho da Silva (MDB) e foi aprovada pela maioria dos vereadores municipais.

A reunião foi presidida pelo vereador Maicon Canato (Republicanos) e participaram da mesa principal, o vice-prefeito Guilherme Nicolau (MDB), Marco Silvério, secretário de Turismo de Casa Branca e Paulo Aurelietti, ex-vice prefeito de Divinolândia e assessor do partido Republicanos na região. Também presentes a autora da indicação, vereadora Giovana e os vereadores Paulinho da Prefeitura (Podemos), Serginho da Farmácia (Cidadania), Ratinho (Podemos) e Joãozinho da Força (Republicanos).

O presidente Maicon abriu os trabalhos, dando as boas-vindas ao homenageado, uma pessoa que segundo o presidente do Legislativo, “honra a vida pública”. A cerimônia foi conduzida pela diretora do Legislativo Edilaine Pavani, que leu a extensa biografia de Roberto Lucena, que também é escritor, pastor evangélico da Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil Para Cristo e eleito deputado federal em 2010, sendo reeleito por mais dois mandatos. Em 2022 filiou-se ao Republicanos, não se elegendo, mas foi nomeado em 2023 pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), secretário de Turismo e Viagens do Estado. Como deputado, ocupou vários cargos em importantes comissões na Câmara Federal.

A vereadora Giovana fez um pronunciamento onde falou da importância do secretário e deputado na sua formação política. Ela agradeceu a todos os vereadores pela aprovação do título de Cidadão outorgado a Roberto Lucena, a quem chamou de “meu amigo pessoal”, que sempre a orientou, contribuindo com Vargem Grande do Sul, “com minha cidade, meu povo”. Elogiou a postura do homenageado, cuja palavra na sua concepção “vale ouro, inspira confiança e compromisso”. Afirmou que muitos dos seus sonhos se tornaram realidade com a contribuição do secretário e deputado, que conseguiu recursos para a cidade e por quem ela tinha respeito profundo. “A minha gratidão é eterna, muito obrigado”, afirmou a vereadora.

“Receber o senhor é muito importante, precisamos de parceiros para nosso município, que tem um orçamento baixo e para avançarmos, dependemos de recursos de fora. Agora que o senhor entra para a história da nossa cidade como Cidadão Vargengrandense, só temos a agradecer, pois tem sido um grande parceiro de Vargem Grande do Sul. Sinta-se abraçado por todos nós, parabéns pelo título”, afirmou o vice-prefeito Guilherme Nicolau ao saudar o homenageado.

O mais novo cidadão vargengrandense ao fazer uso da palavra, saudou a todos os presentes. Roberto Lucena falou que era um privilégio receber a nova certidão de nascimento, ao se referir ao título que lhe foi outorgado pelo Poder Legislativo de Vargem Grande do Sul, uma iniciativa da vereadora Giovani de Carvalho e aprovada por unanimidade pelos demais vereadores, a quem agradeceu.

“Esta é uma honra elevada. O título vou guardar em um lugar especial na minha galeria, mas a honra guardo no meu coração”, afirmou, dizendo para todos que hoje se tornara um filho da cidade e que poderiam contar com ele. “Obrigado de coração, contem comigo, com o governador Tarcísio, para que este município possa através do Turismo, trazer desenvolvimento, gerar empregos, que as pessoas possam procurar esta cidade para aqui construir seus sonhos”, afirmou.

Antes da finalização da cerimônia, a convite da vereadora Giovana, fez uso da palavra o diretor do Moto Clube Ovelhas Negras Fabrizio Di Carlo Vidale que parabenizou o homenageado e teceu comentários sobre o turismo em Vargem Grande do Sul, destacando os muitos eventos realizados na cidade e que atraem muitos visitantes. Falou da Represa Eduíno Sbardellini, palco onde também acontecem grandes eventos e da participação social do seu clube na cidade, contribuindo também com o turismo da cidade.

O secretário ainda foi recepcionado na Escola D. Pedro II por alunos e também estava previsto sua ida até o gabinete da Prefeitura Municipal.

Fotos: Reportagem