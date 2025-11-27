Pé de maconha é apreendido em casa no Bela Vista

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul foi acionada na noite da quinta-feira, dia 26, para atender uma denúncia sobre tráfico de drogas no Jardim Bela Vista, em Vargem Grande do Sul.

A equipe foi acionada via Centro de Operações da PM (Copom) para averiguar uma denúncia sobre venda de drogas em uma casa no bairro. As informações ainda davam conta de que havia o cultivo de maconha pelo imóvel.

Ao chegarem no endereço indicado, os policiais foram autorizados pela moradora a ingressarem no local. Durante a abordagem, um homem assumiu a propriedade de um pé de maconha encontrado no endereço. Em busca pessoal, os policiais ainda localizaram porções de maconha prontas para venda, uma tesoura com resquícios da droga e dinheiro.

O homem confessou a posse dos entorpecentes e recebeu voz de prisão. Ele foi apresentado à Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde a prisão foi ratificada, e ele acabou permanecendo à disposição da Justiça.