Itobi realiza campanha de saúde neste sábado, dia 29

A Prefeitura Municipal de Itobi, por meio da Vigilância em Saúde e da Diretoria Municipal de Saúde, convida toda a população para participar do Dia D, que acontece neste sábado, dia 29 de novembro.

Durante a Campanha Fique Sabendo, serão realizados testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C, de forma gratuita e sigilosa. A ação fortalece a prevenção, amplia o diagnóstico precoce e garante mais cuidado à nossa população.

Já o Dia D do Novembro Azul, será uma ação da campanha Novembro Azul, com coleta de nomes para ser realizado o PSA, realizada pelo enfermeiro e pela equipe de Agentes Comunitários de Saúde/Resgate, voltada para homens acima de 40 anos ou com sintomas, reforçando a importância do cuidado e da prevenção do câncer de próstata.

As ações serão desenvolvidas na UBS Alcibíades Pires, a Policlínica, com entrada pelo setor de Ginecologia, das 8h às 13h.

Foto: Prefeitura Itobi