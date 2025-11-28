AAMA realiza Feirão Solidário

A AAMA – Associação Amigos dos Animais está realizando um Bazar Solidário para arrecadar fundos para atendimento aos 300 animais que são cuidados pela entidade, fora os animais de porte grande. O Bazar que teve início nesta sexta-feira, dia 28, também será realizado neste sábado, dia 29 de novembro e também no próximo final de semana, dias 5 e 6 de dezembro, das 9h às 17h. O Feirão está sendo realizado na Rua Ema Carminete Guimarães, 80 – Jardim São José (subindo o Posto de Molas Toquini).

Evania Coracini presidente da entidade também pede doações da comunidade para continuar realizando os bazares com objetivo de arrecadar fundos para auxílio dos animais. Você pode contatar a AAMA pelo whatsApp (19) 99457-1254.