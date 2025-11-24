Campanha Papai Noel dos Correios 2025 já começou

Os interessados em adotar uma cartinha para presentear uma criança no Natal já podem participar da campanha Papai Noel dos Correios. A tradicional ação da empresa acontece há 36 anos e surgiu por iniciativa dos próprios funcionários da empresa. Eles recebiam cartinhas de crianças e, sabendo que não seriam respondidas, compravam os presentes para enviar aos pequenos.

Desde o início da ação, quase sete milhões de pedidos foram atendidos. Somente no ano passado, a iniciativa realizou o desejo de Natal de 350 mil crianças.

Lena Rivas, coordenadora da ação, afirma que a campanha não está presente só nas capitais do Brasil, mas também em municípios no interior de todos os estados. “A campanha do Papai Noel está presente não só nas capitais, mas também em muitas cidades do interior. Afinal, o Correio existe em todo o Brasil, né? Em cada canto, em cada cidadezinha. E é justamente essa presença no Brasil inteiro que permite que a magia do Natal alcance tantas crianças. A nossa equipe abraça essa causa de coração aberto”, afirmou em reportagem publicada pela Agência Brasil.

Requisitos

A coordenadora explica ainda que as cartas recebidas precisam seguir alguns critérios para que possam ser adotadas. “Essas cartas passam por uma avaliação da equipe da campanha. Alguns critérios que, após a análise, essa carta é disponibilizada ou não”, afirmou.

São critérios para a participação: crianças em situação de vulnerabilidade social de até 10 anos de idade; crianças com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial (Lei 13.146/2015) qualquer idade; e crianças de escolas públicas, matriculadas na Educação Infantil – Creche e Pré-escola e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano, independentemente da idade).

Além disso, a carta não pode conter nenhuma identificação pessoal, do tipo endereço onde a criança mora, fotografia, ou um telefone de contato. A cartinha não pode pedir alimentos, remédios ou materiais de construção, não pode ter prints de mensagens ou documentos digitados. Elas devem apresentar, preferencialmente, pedidos de brinquedos, material escolar ou roupas.

Após essa avaliação, as cartas são disponibilizadas para adoção. Segundo os Correios, a edição deste ano da campanha, até esta semana, recebeu mais de 227 mil cartas de crianças. Desse total, mais de 82 mil foram adotadas.

Para adotar uma cartinha

As cartas podem ser escolhidas pelo site da campanha, no endereço eletrônico blognoel.correios.com.br. É importante que o padrinho ou madrinha informe CPF ou CNPJ para que a empresa acompanhe a adoção e a entrega.

É possível também adotar uma carta com pedido ao Papai Noel em agências dos Correios participantes da ação, como a de Vargem Grande do Sul, que fica à rua Major Correa, 593, no Centro. As crianças podem escrever suas cartinhas e entregar no local até o dia 5 de dezembro. A adoção pode ser feita até o dia 19 de dezembro e a entrega dos presentes nas agências devem ser feitas até 19 de dezembro. Agentes dos Correios irão levar cada presente doado ao seu destinatário.