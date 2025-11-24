Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Rosa Gindro da Silva, aos 67 anos de idade, no dia 15 de novembro. Resida na Vila Santa Terezinha; deixou os filhos Marcos, Josy, Grasiani e Grasieli; os genros Márcio, Reginaldo e Guilherme; a nora Priscila e os netos Maria Victória, Victor e Luiza. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério da Saudade.

Faleceu a professora Marina Aliende, aos 98 anos de idade, no dia 15 de novembro. Residia no Centro, era viúva de Natalino Lopes Aliende; deixou as filhas Nathália, Beatriz, Cely, Marta e Lúcia; os genros Antônio Carlos, Pedro e Augusto; os netos Márcio, Paula, Andréa, Christina, Marina, Augusto, Pedro, Fábio, Luiz Antônio e Flávia; os bisnetos Victor, Maria Luiza, Jade, Laura, Rafhael, Mateus, Marina, Gabriel e Maria, a irmã Célia Maria Rodrigues Oliveira e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Lourdes Buozi Teixeira, aos 89 anos de idade, no dia 17 de novembro. Residia no Centro; era viúva de Pedro Teixeira; deixou os filhos José Luiz, Magali, Geraldo Tadeu e Gilberto Tarcísio; as noras Beatriz, Márcia e Rita; os netos Juciane, Cristiane, Celso, Igor e Vitor e os bisnetos Joaquim, Catarina e Virgínia. Seu sepultamento foi realizado no dia 17, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Paulo Bortolozo, aos 80 anos de idade, no dia 20 de novembro. Residia na Vila Santa Terezinha, deixou a esposa Ana Maria da Silva Bortolozo, as filhas Adilena e Aline, o genro Anderson, os netos Letícia, Leonardo, Anderson Júnior, Ana Lívia e Alice; os bisnetos Arthur, Maria Júlia e Theo; os irmãos Candinha e Abilo; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Fotos: Arquivo Pessoal

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Roberto Carlos dos Santos, conhecido por Beto do Bar, aos 60 anos de idade, no dia 15 de novembro. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Ernesto Leandro, aos 84 anos de idade, no dia 17 de novembro.

Seu sepultamento foi realizado no dia 17, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Fotos: Arquivo Pessoal