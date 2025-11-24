Crianças plantam mudas em ação social

As crianças que frequentam o Projeto Sábado Legal, desenvolvido pelo grupo Obreiros do Bem, participaram de uma ação sobre conscientização e cuidado com o meio ambiente e a natureza.

Durante a ação, foram plantadas sete mudas de árvores frutíferas, como nona, goiaba, amora, cereja, pitanga e ameixa, na calçada em frente a sede da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem, no Jardim São Luís.

O projeto existe desde 2019, pausado apenas durante a pandemia da Covid-19, e é realizado nos segundos e quartos sábados de cada mês. Nele, as crianças participam de diversas iniciativas que visam trabalhar seu desenvolvimento moral e social. Elas também recebem café da manhã e almoço. Ao todo, participam do projeto em torno de 30 a 40 crianças, e 20 voluntários.

Na ação do plantio de mudas, foi trabalhado a conscientização do respeito e cuidado com a natureza, os prejuízos causados pelo desmatamento e irresponsabilidade com o meio ambiente.

Arte

Neste sábado, dia 22, o tema que será desenvolvido pelo projeto será artes e a importância da criatividade no desenvolvimento das crianças. As crianças serão incentivadas a manifestarem seu potencial artístico.

Fotos: Obreiros do Bem