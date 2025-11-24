Furtos voltam a acontecer no Cemitério da Saudade em Vargem Grande

Esta semana a reportagem da Gazeta de Vargem Grande foi procurada por uma leitora do jornal que reclamou dos furtos que aconteceram no final da semana nos túmulos da sua família, onde foram furtadas argolas e também outros objetos. Ela estava indignada com o acontecido e pedia providências para as autoridades. Disse que ficou sabendo que vários outros túmulos teriam sido também furtados e danificados no fim de semana.

Ela questionou sobre a segurança do local e também a questão envolvendo as câmeras instaladas pela Prefeitura Municipal no local e que não estariam funcionando. Também comentou sobre quem estaria comprando estes objetos, sabendo que eles são provenientes de túmulos e que a polícia poderia investigar para descobrir quem são os receptadores, além dos que furtaram.

Na Câmara Municipal a questão foi novamente levantada pelo vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos) na sessão de Câmara realizada segunda-feira, dia 17 de novembro, onde uma cidadã o cobrou dos furtos realizados na noite de sábado para domingo passado. Paulinho disse que iria marcar uma reunião com o prefeito para que fossem tomadas as devidas providências. “Cadê as câmeras de segurança que tanto cobrei na Tribuna desta Casa”, indagou Paulinho.

Para o vereador Serginho da Farmácia (Cidadania), que também fez uso da palavra, o problema maior estaria sendo no acompanhamento do dia a dia. Elas estão sendo monitoradas? Indagou o vereador. O vereador Ratinho já pediu para não fazer um serviço meia boca. “Tem de colocar as câmeras e também ligar numa central, onde alguém 24h por dia vai ver tudo o que se passa”, falou Ratinho.

“Felipe Gadiani (PSD) questionou quantas câmeras teriam no Cemitério da Saudade e alertou que precisa de um monitoramento que funciona. “Estão roubando tudo, bronze, estátuas. Furtaram até o túmulo da filha de um policial militar”, comentou o vereador.

Veja matéria sobre Muralha Digital e câmeras instaladas nas repartições públicas na pág. 2 desta edição.