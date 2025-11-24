Painel: Nova Van para a Saúde

Nova Van para a Saúde

Esta semana o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) apresentou uma nova Van, com capacidade para 21 passageiros, modelo IVECO DAILY – 50180 VETRATO – 0km, adquirida pelo valor de R$ 356.800,00, graças às emendas dos deputados federais Luiza Erundina: R$ 111.067,16, Rafa Zimbaldi: R$ 128.674,00 e Jonas Donizete: R$ 117.058,84. Na apresentação estava presente o vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos), cuja intercessão junto aos deputados resultou na aquisição do veículo. Presentes no ato, o presidente da Câmara Maicon Canato, o diretor de Saúde Mário Merlin e a coordenadora das ambulâncias, Vanderléa.

Pode aumentar

Os vereadores da Câmara Municipal na última sessão comentaram sobre a possibilidade de aumentar de 1,2%, para 2% do valor do Orçamento Municipal, os valores das emendas impositivas a que eles têm direito de fazer, de acordo com a lei. A emenda impositiva é o instrumento pelo qual os vereadores podem apresentar emendas à Lei Orçamentária Anual, destinando recursos do município para determinadas obras, projetos ou instituições e devem ter limite de 1,2% da receita corrente do ano anterior, sendo que a metade deste percentual, 0,6%, deve ser empregada em ações e serviços de Saúde, exceto despesas com o pessoal.

Falta uma assinatura

Durante as discussões, a vereadora Vanessa Martins (PL) comentou que já há quatro vereadores prontos para assinar um projeto de lei aumentando de 1,2% para 2% os valores das emendas impositivas. Além dela, assinariam a propositura os vereadores Serginho da Farmácia (Cidadania), Felipe Gadiani (PSD) e Gustavo Bueno (PL), faltando apenas mais um vereador assinar para poder colocar o projeto em discussão e votação. Quem provavelmente não iria gostar nada disso, seria o prefeito Celso Ribeiro, que teria de dividir com os vereadores, os parcos recursos do Orçamento Municipal.

Foto: Redes Sociais Paulo Cesar da Costa