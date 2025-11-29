Acidente deixa cabine de caminhão destruída

Mais um acidente foi registrado durante essa semana na rodovia SP-215, entre Vargem Grande do Sul e o distrito de São Roque da Fartura. Na quarta-feira, dia 26 de novembro, por volta das 11h, um caminhão baú que transportava carne, no qual haviam dois ocupantes, perdeu a direção e acabou atingindo um barranco.

Segundo o condutor Carlos informou à reportagem da Gazeta de Vargem Grande que esteve no local, ao desviar de um pequeno animal na altura do km 20 da via, logo depois do primeiro radar, ele perdeu a direção do veículo e o mesmo acabou colidindo contra o barranco, causando perda total da cabine.

Felizmente, os dois ocupantes do caminhão nada sofreram. A Guarda Civil Municipal (GCM), equipe de Resgate, bem como viatura do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) estiveram no local para atender a ocorrência.