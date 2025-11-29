Festa do Chopp em prol do Hospital de Caridade é neste sábado

A 34º edição da Festa do Chopp em prol do Hospital de Caridade, será neste sábado, dia 29 de novembro, a partir das 22h e vai até as 3h. O evento será realizado na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB), e toda a renda da festa será destinada para o Hospital.

O show ficará por conta do cantor Ronaldo Marques. Os ingressos serão vendidos na portaria do evento no valor de R$ 200,00 e estará incluso o serviço completo de bebidas e lanches. Mais informações através do telefone 3641-9300 com José Geraldo Ramazotti.