Homens são presos por violência doméstica

A Polícia Militar atendeu ocorrências de violência doméstica em Vargem Grande do Sul, durante a semana. No primeiro caso, ocorrido no domingo, dia 23, a PM atendeu uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Novo Mundo.

A equipe foi acionada via Centro de Operações da PM (Copom), após denúncia de que um homem estaria descumprindo medida protetiva e ameaçando sua ex-companheira dentro da residência. No local, os policiais encontraram o suspeito no quintal, em comportamento alterado e proferindo ameaças de morte contra a vítima. Diante da agressividade apresentada, os PM informaram que foi necessário o uso de força física para contê-lo e realizar a abordagem, sendo então dada voz de prisão em flagrante pelo descumprimento da medida protetiva.

A vítima relatou que o homem teria invadido o imóvel após pular o muro e, em seguida, passou a ameaçá-la. Após exame médico cautelar, o detido foi conduzido ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde a prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade de polícia judiciária.

Já a segunda ocorrência foi registrada na Vila Santa Terezinha, na segunda-feira, dia 24. A equipe da PM foi chamada após uma mulher relatar ter sido agredida e apresentar sinais visíveis de lesões. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o autor já havia fugido. Foi iniciado patrulhamento nas imediações, resultando na localização e detenção do suspeito pouco depois.

A vítima e o autor foram encaminhados ao posto de pronto atendimento para avaliação médica. Em seguida, foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde a prisão em flagrante foi ratificada pelo delegado de plantão. O agressor permaneceu preso à disposição da Justiça.