Motociclista fica gravemente ferido após colidir com poste

Um motociclista ficou gravemente ferido na tarde desta sexta-feira, 28 de novembro, após perder o controle da moto enquanto descia a Avenida Alice de Carvalho Buosi e colidir violentamente contra a parede de proteção da ponte sobre o Rio Verde existente no local e ser arremessado contra um poste próximo.

De acordo com informações obtidas pela Gazeta de Vargem Grande, com o impacto junto ao poste, a moto teve a dianteira totalmente destruída e o condutor precisou ser socorrido em estado crítico pelo Samu, com apoio da Polícia Militar.

Equipes do Samu foram acionadas imediatamente e prestaram atendimento ao condutor, que apresentava ferimentos graves e foi levado em estado crítico ao Hospital de Caridade. A Polícia Militar também esteve presente na ocorrência, realizando os primeiros levantamentos sobre as causas do acidente. Até o fechamento desta edição, não havia atualização sobre o estado de saúde do motociclista.

Fotos: Reportagem