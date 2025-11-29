Homem é pego com porções de maconha na Cohab

Na manhã de 21 de novembro de 2025, durante patrulhamento pela Cohab, a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul realizou a prisão de um homem por tráfico de drogas. A equipe abordou o suspeito e localizou com ele porções de maconha, e um celular e R$ 15,00.

Durante a averiguação, ele informou que havia mais entorpecentes em sua residência. Em diligência ao local indicado, os policiais encontraram 10 porções de maconha e duas de cocaína já embaladas para venda, além de dois celulares e dinheiro.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso.