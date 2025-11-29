Tentou se livrar de porções de cocaína, mas foi pego

A Polícia Militar prendeu, na tarde de 21 de novembro, dois indivíduos por tráfico de drogas, na Vila Santa Terezinha, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada por volta das 17h, durante patrulhamento pela região.

Os policiais abordaram uma motocicleta ocupada por dois suspeitos. Durante a ação, um deles foi visto dispensando porções de cocaína em um terreno próximo. Na busca pessoal, foram localizadas porções da droga e dinheiro com os abordados. No terreno, a equipe encontrou uma quantidade maior de cocaína a granel.

Os dois confessaram a prática de tráfico e receberam voz de prisão em flagrante, sendo conduzidos à Central de Flagrantes, onde tiveram a prisão ratificada.