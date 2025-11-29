Semifinais do Amador 2025 são neste domingo, dia 30

O Campeonato de Futebol Amador de Vargem Grande do Sul 2025 decide neste domingo, dia 30, as duas equipes que vão disputar o título do torneio. Em partidas que serão disputadas no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, os times EC Luís Gama, Cohab FC, Santana FC e Ajax FC jogam as semifinais do campeonato, que é realizado pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer da prefeitura de Vargem Grande do Sul.
Eliminatórias
O primeiro jogo será às 15h, quando o EC Luiz Gama vai enfrentar o Cohab FC. O confronto seguinte, previsto para as 17h, será entre o Santana FC e o Ajax FC.
O time Luís Gama conseguiu a vaga na semifinal após vencer o Liverpool por 7 a 0. O Cohab avançou após a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeirinha. Já o Santana garantiu a vaga superando o Meninos do Botafogo. Por fim, o Ajax foi melhor sobre o III Vilas para chegar à semifinal.
A final está prevista para o próximo domingo, dia 7 de dezembro, na Vargeana.
Fotos: Departamento de Esportes Prefeitura Municipal