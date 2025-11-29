Bushido é campeã do Ranking Melhores do Ano 2025

A 8ª Delegacia Regional da Federação Paulista de Judô Oeste, juntamente com a Academia de Judô Gambatê e Prefeitura do Município de Leme, realizaram, no dia 22 de novembro, a Copa 8ª Oeste de Judô 2025. O torneio foi disputado no Ginásio Municipal Luiz Fernando Marchi, em Leme, e reuniu mais de 570 atletas de 25 associações. A Associação Bushido de Judô, do sensei Daniel Garcia, foi a vice-campeã do torneio, terminando o ano como a campeã do Ranking Melhores do Ano 2025 da 8ª Delegacia Oeste de Judô.

Em Leme, a equipe Bushido contou com 47 judocas, sendo que 13 deles dobraram de categoria. O grupo conquistou 46 medalhas ao todo, sendo 14 de ouro, 16 de prata e 16 medalhas de bronze. Os resultados levaram a equipe Bushido ao vice-campeonato da copa. Araras foi o time campeão do torneio.

O desempenho dos atletas na copa também levou a Associação Bushido de Judô Kodokan ao primeiro ligar no Ranking Melhores do Ano 2025 da 8ª Delegacia Oeste de Judô. “Parabéns aos nossos judocas vargengrandenses, todos participam do Projeto Social Bushido de Judô e todos foram muito bem, medalhistas ou não, defenderam nossa associação e nossa cidade”, destacou o sensei Daniel Garcia.

“Agradecimentos a toda a diretoria Bushido, aos pais e mães que nos acompanham e torcem pela equipe, aos nossos árbitros e oficiais técnicos que trabalharam no evento, aos nossos parceiros, ao diretor do Departamento de Esportes e Lazer, André Leone e Prefeitura de Vargem Grande do Sul. Arigato gozaimashita”, agradeceu.

O sensei informou ainda que o troféu de Campeã do Ranking Melhores do Ano 2025 da 8ª Delegacia Oeste da Federação Paulista de Judô será entregue no começo do ano de 2026.