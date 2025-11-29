Nicolas e Daniele são bronze na Copa do Brasil de Taekwondo

Vargem Grande do Sul mais uma vez mostrou sua potência no cenário nacional do Taekwondo, entre os dias 19 e 22 de novembro. Os atletas Nicolas Milan e Daniele de Freitas Milan, representaram a cidade na Copa do Brasil Embaixador da Coreia, realizada em Canoas (RS), onde fizeram bonito, faturando uma medalha de bronze cada um.

Os irmãos garantiram suas vagas para o evento nacional após bons resultados na Copa São Paulo de Taekwondo. Nicolas se sagrou campeão e Daniele conquistou o título de vice-campeã em suas respectivas categorias. Eles embarcaram para o desafio nacional acompanhados por seu mestre e técnico, Carlos Xavier, e pelo pai dos atletas, Carlos Milan.

Organizada pela Confederação Brasileira de Taekwondo, a Copa do Brasil é um dos eventos mais importantes do calendário esportivo da modalidade, reunindo aproximadamente mil atletas de diversos estados do país. Este torneio é a principal porta de entrada para o Grand Slam, que é a competição que define os membros da Seleção Brasileira de Taekwondo, tornando a Copa do Brasil um palco de grandes confrontos.

Daniele Milan teve uma jornada desafiadora. Durante o sorteio, ela conseguiu um “bye”, que é a passagem direta. Em seguida, ela venceu uma atleta do Pernambuco na segunda fase, avançando com confiança. Em sua terceira luta, Daniele enfrentou o que seria seu maior desafio: a atual atleta da Seleção Brasileira e líder do ranking nacional, representando o Paraná, uma competidora de calibre internacional que, inclusive, conquistou o terceiro lugar no Campeonato Mundial este ano. Apesar da derrota para uma adversária de tamanha envergadura e experiência, Daniele garantiu um merecido terceiro lugar, um feito expressivo contra uma oponente de elite.

Nicolas Milan também brilhou, conquistando sua medalha de bronze com uma performance de alto nível. O atleta vargengrandense travou uma luta estratégica na semifinal, demonstrando técnica apurada. No entanto, foi superado pelo atleta do Paraná, que viria a se tornar o campeão de sua categoria, assegurando, assim, a valorosa terceira colocação e consolidando sua posição entre os melhores do país.

“O resultado dos irmãos Milan na Copa do Brasil Embaixador da Coreia é um motivo de imenso orgulho para Vargem Grande do Sul. Ele evidencia não apenas o talento inato e a dedicação incansável desses jovens atletas, mas também o potencial crescente da cidade no esporte nacional. As medalhas de bronze são um testemunho do trabalho árduo, da disciplina e do apoio de toda uma equipe. Parabéns aos taekwondistas por representarem tão dignamente nossa cidade em um palco tão importante”, destacou mestre Carlos Xavier, treinador da dupla.

Fotos: Jita Kyeoi