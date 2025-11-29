Handebol masculino disputa Copa em Mococa

A 3ª Copa Mococa de Handebol teve início nessa semana e o time adulto masculino do Departamento Municipal de Esportes e Lazer da prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul fez sua estreia no torneio na última segunda-feira, dia 24.

A competição é organizada pela Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida de Mococa, com o objetivo de fomentar o handebol local, colocando todos os atletas pra jogar.

De acordo com o treinador Juliano Garcia, a equipe de Vargem contou com uma mescla de idades e os meninos do Sub-15 disputaram o jogo semifinal contra os Guerreiros HC, equipe Sub-15 de Mococa. “Conseguimos a vitória por um gol de diferença, classificando nossa equipe para a final que acontece no dia 5 de dezembro”, destacou o professor. “Foi um prazer jogar junto com essa molecada talentosa, tanto os nossos de Vargem, quando os meninos de Mococa”, afirmou.

Fotos: Departamento de Esportes