Jita Kyoei fica em 3º em Copa de Judô, em Leme

Com uma equipe de 55 atletas, a equipe Jita Kyoei disputou, no dia 22 de novembro, a Copa 8ª Oeste de Judô 2025, realizada pela 8ª Delegacia Oeste, da Federação Paulista de Judô, que reuniu mais de 570 judocas de mais de 20 municípios paulistas.

Na competição, a equipe Jita Kyoei conquistou a terceira colocação geral, com sete medalhas de ouro, oito medalhas de prata e 14 medalhas de bronze, resultando assim uma ótima colocação entre 25 cidades que participaram do certame. “Um ótimo resultado. Agora é alinhar e melhorar em busca de mais ótimos resultados em 2026”, frisou o sensei Marco.

Um dos medalhistas de ouro da equipe foi Miguel Balico, campeão na Categoria Sub-7 leve.