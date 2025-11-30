Polícia investiga roubo em residência no Jd. São Paulo

A Polícia Civil de Vargem Grande do Sul investiga o crime que ocorreu na última terça-feira, 25 de novembro, quando indivíduos invadiram a casa e levaram joias pertencentes à filha da moradora. Quantidade e valores dos itens subtraídos ainda não foram divulgados. Caso segue sob investigação, segundo o delegado Dr. Antônio Carlos Pereira Júnior.

