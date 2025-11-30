A partir desta segunda, comércio poderá abrir em horário especial

As vendas natalinas de 2025 já podem ser feitas em horário especial a partir desta segunda-feira, dia 1º de dezembro, conforme determina o Decreto nº 6.501, assinado pelo prefeito municipal Celso Ribeiro (Republicanos). O horário especial de funcionamento do comércio para o período de Festas Natalinas e de Fim de Ano segue as disposições previstas na legislação municipal e busca atender à demanda ampliada típica da época.

De acordo com o decreto, entre os dias 1º e 23 de dezembro, de segunda a sexta-feira, as lojas poderão funcionar das 8h às 22h, ampliando o atendimento ao público. Já nos sábados 6, 13, 20 e 27 de dezembro, o comércio estará aberto das 8h30 às 18h30.

O decreto também autoriza a abertura aos domingos. Nos dias 7, 14, 21 e 28 de dezembro, o funcionamento será das 8h30 às 18h30, acompanhando o aumento do fluxo de consumidores às vésperas das comemorações.

Para a véspera de Natal, 24 de dezembro, uma quarta-feira, o expediente será diferenciado: as lojas poderão atender o público das 8h30 às 18h00.