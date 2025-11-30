Rapaz foi brutalmente espancado e precisa de sangue

O jovem Gabriel Fermoselli Leandrini foi barbaramente espancado há algumas semanas atrás na baixada da Vila Polar, apanhando de soco inglês segundo apurou o jornal, e dado o estado em que ficou, perdeu muito sangue e teve graves lesões, sendo obrigado a se submeter a uma cirurgia, o que levou a mais perda de sangue durante a operação.

Seu estado continua grave, ele foi sedado e ficou em coma conduzida e precisa de sangue. A família está fazendo uma campanha solicitando a doadores de sangue que possam ajudar Gabriel.

Para doar, a pessoa deve ir até São João da Boa Vista, na Avenida João Osório, 701, Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h e aos sábados das 7h às 11h30. Maiores informações junto à família ou pelos fones: (19) 3633-7036 ou (19) 99911-6888.

A família agradece este gesto de solidariedade e respeito à vida.