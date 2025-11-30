Fundo Social de Casa Branca realizou curso de gestantes

Foi realizado em Casa Branca, nesta semana, através do Fundo Social, o curso de gestantes com uma turma de onze participantes. Durante o curso, as gestantes receberam orientações importantes para uma gestação tranquila, saudável e segura.

A programação do curso trouxe momentos de aprendizado e acolhimento, incluindo palestra com um bombeiro, visita a maternidade, atividades físicas e também aulas gratuitas de hidroginástica. Durante o encerramento do curso cada gestante recebeu um kit maternidade, que foi preparado pelo Fundo Social pensado em cada gestante.