Foi realizado em Casa Branca, nesta semana, através do Fundo Social, o curso de gestantes com uma turma de onze participantes. Durante o curso, as gestantes receberam orientações importantes para uma gestação tranquila, saudável e segura.
A programação do curso trouxe momentos de aprendizado e acolhimento, incluindo palestra com um bombeiro, visita a maternidade, atividades físicas e também aulas gratuitas de hidroginástica. Durante o encerramento do curso cada gestante recebeu um kit maternidade, que foi preparado pelo Fundo Social pensado em cada gestante.
Fundo Social de Casa Branca realizou curso de gestantes
Foi realizado em Casa Branca, nesta semana, através do Fundo Social, o curso de gestantes com uma turma de onze participantes. Durante o curso, as gestantes receberam orientações importantes para uma gestação tranquila, saudável e segura.