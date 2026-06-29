Coluna Momento Pet – Luna Maria

A gatinha Luna Maria, é o destaque da Coluna Momento Pet desta semana. A lindeza foi adotada por Patrícia Leite através de uma Ong há cinco anos.

Ao jornal Patrícia contou que adotou a gatinha já adulta, e quando ela chegou em sua casa estranhou com seu hamster, e a devolveu para a Ong. “Cai em lágrimas sentindo a falta da Luna Maria e fui buscá-la novamente, e hoje é a minha maior companhia”, completou.

Luna Maria tem seus cuidados com água, ração, medicamentos quando é necessário e muito amor.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet! Só entrar em contato pelo Whatsapp (19) 99811-1286