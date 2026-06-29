A Garota dos Poemas: Copa

Copa

Por Victória Mazarini

Eis que a Copa se anuncia,

E o povo se inflama em júbilo;

Erguem-se os estandartes da pátria,

E as cidades vestem-se de verde e ouro.

Contudo, ergo os olhos e contemplo:

O pendão nacional jaz roto ao vento;

As masmorras transbordam de almas,

As crianças não folheiam os livros,

E o trabalhador, após o labor de um mês inteiro,

Não encontra à mesa o pão nem o sustento.

A bandeira verte rubro em suas dobras,

Como ferida aberta sobre a terra.

Escasseia a caridade entre os homens,

E vê-se mais guerra que concórdia;

A injustiça clama pelas ruas,

Onde o inocente tomba sem voz,

Enquanto o malfeitor vagueia livre.

A lei, que deveria ser cega e reta,

Caminha de mãos dadas com alguns.

Devera eu cantar a esfera que rola pelos campos,

E os feitos dos atletas em disputa;

Mas perdoai-me a franqueza da pena.

Pois a Copa reúne os brasileiros

Sob um só peito e um só brado;

Faz de muitos um único coração.

Contudo, se haveis de torcer pela pátria,

Torcei também por uma terra mais justa,

Onde floresçam o amor, a honra e a compaixão;

Para que um dia não celebremos apenas vitórias em campo,

Mas a vitória de um povo sobre sua própria dor.