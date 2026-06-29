Gente e Fatos

Lavínia Piola Morais, filha de Adriana Piola Pereira Morais e Marcos César Mafra Morais recebeu o sacramento do Batismo no dia 21, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em São João da Boa Vista, tendo como padrinhos Débora e Antônio, e Elisa e Douglas
Denyse Balarin
A chef do Temperando com a Dê, Denyse Balarin, comemora o dom da vida na quinta-feira, dia 2. As mensagens e o carinho vêm de sua família, amigos, clientes e equipe de trabalho. Na foto Denyse com o marido Isael e os netos
Aniversário de Maranata e Joana
O mês de junho é de festa para a liderança de Itobi. O prefeito Maranata aniversariou no dia 15, e a primeira-dama, Dona Joana, comemorou mais um ano de vida neste dia 24. Por este motivo, o casal recebeu os calorosos cumprimentos dos filhos Marcos Alexandre, Ezequiel e Ageu, dos netos, do bisneto e de todos os servidores da Prefeitura Municipal, desejando muitas felicidades
O Governo de São Paulo publicou recentemente, no dia 3 de junho, o edital para concurso público destinado à contratação de dois mil soldados da Polícia Militar. As inscrições tiveram início no dia 15 de junho e seguem até...
Os contribuintes de Itobi acometidos por doenças graves ou em estágio terminal poderão solicitar isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O benefício foi instituído pela Lei Complementar nº 174, de 25 de maio de 2026, de autoria...
A gatinha Luna Maria, é o destaque da Coluna Momento Pet desta semana. A lindeza foi adotada por Patrícia Leite através de uma Ong há cinco anos.
Ao jornal Patrícia contou que adotou a gatinha já adulta, e quando ela...
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