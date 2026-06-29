Gente e Fatos

Batizado de Lavínia

Lavínia Piola Morais, filha de Adriana Piola Pereira Morais e Marcos César Mafra Morais recebeu o sacramento do Batismo no dia 21, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em São João da Boa Vista, tendo como padrinhos Débora e Antônio, e Elisa e Douglas

Denyse Balarin

A chef do Temperando com a Dê, Denyse Balarin, comemora o dom da vida na quinta-feira, dia 2. As mensagens e o carinho vêm de sua família, amigos, clientes e equipe de trabalho. Na foto Denyse com o marido Isael e os netos

Aniversário de Maranata e Joana

O mês de junho é de festa para a liderança de Itobi. O prefeito Maranata aniversariou no dia 15, e a primeira-dama, Dona Joana, comemorou mais um ano de vida neste dia 24. Por este motivo, o casal recebeu os calorosos cumprimentos dos filhos Marcos Alexandre, Ezequiel e Ageu, dos netos, do bisneto e de todos os servidores da Prefeitura Municipal, desejando muitas felicidades