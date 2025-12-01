Fique sabendo: campanha incentiva testagem

Entre novembro e o início de dezembro, a população é incentivada a realizar testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais em todas as unidades de saúde do município.

O Departamento de Saúde e Medicina Preventiva de Vargem Grande do Sul intensifica, entre o final de novembro e o início de dezembro, a campanha #FiqueSabendo, iniciativa anual voltada ao incentivo da testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites virais. A ação reforça a importância do diagnóstico precoce como estratégia essencial para reduzir complicações e interromper a cadeia de transmissão dessas infecções.

A campanha, realizada de forma contínua ao longo do período, ganha maior destaque entre 24 de novembro e 1º de dezembro, quando as unidades de saúde ampliam o acesso aos testes, mantendo atendimento durante o horário normal de funcionamento. Além das unidades, também estão previstas ações externas em empresas, praças e comércios locais, aproximando os serviços da comunidade e facilitando a busca pelos exames.

Segundo o Departamento de Saúde e Medicina Preventiva, o objetivo central da iniciativa é estimular que mais pessoas conheçam seu status sorológico e possam iniciar, quando necessário, o acompanhamento e o tratamento adequado. O diagnóstico precoce continua sendo uma das ferramentas mais eficazes para o controle das infecções, permitindo intervenções rápidas e contribuindo para a prevenção coletiva.

A Prefeitura destaca que a participação da população é fundamental para o enfrentamento dessas doenças. Os testes são sigilosos, gratuitos e realizados de forma ágil. A orientação é que qualquer pessoa procure a unidade de saúde mais próxima e faça o exame, reforçando o compromisso com a própria saúde e com o bem-estar da comunidade.