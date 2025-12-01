“Natal Solidário” Grupo pede ajuda na arrecadação de balas

Grupo de amigos que distribui balas no período natalino pede ajuda da população na arrecadação de balas. As contribuições podem ser feitas até 23 de dezembro em dois pontos de coleta da cidade.

A iniciativa “Natal Solidário” está mobilizando moradores para arrecadar balas e contribuições em dinheiro com o objetivo de tornar o Natal de crianças e famílias mais especial neste fim de ano. Os organizadores informam que todo o valor recebido será utilizado na compra de balas diretamente de uma distribuidora parceira, que oferecerá desconto para ampliar o alcance das doações.

A campanha destaca que as contribuições podem ser feitas tanto em produtos quanto em quantias financeiras, e que, caso necessário, a equipe responsável se dispõe a realizar a retirada das doações nos endereços dos interessados. As transferências podem ser feitas pela chave Pix 19 98338-8002, em nome de Giovana Gesualdo.

Para facilitar as doações, foram definidos dois pontos oficiais de coleta: o estabelecimento Refrier, localizado na Rua Jaguari, nº 37, no bairro Santana, e o Sisters Studio Fitness – Academia e Pilates, que fica na Rua Coronel Lúcio, nº 474, no Centro.

O Papai Noel tão esperado deverá sair para fazer as entregas dia 23 de dezembro, com horário previsto para as 19h30.

A campanha reforça o convite para que a população participe e contribua com o que puder, ajudando a proporcionar um Natal mais feliz para quem mais precisa.