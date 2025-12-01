Prefeitura de Vargem Grande arrecada R$ 468 mil com leilão

Dois veículos não foram arrematados e vão a leilão novamente

O leilão realizado pela prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul no último dia 25 de novembro, quando foram leiloados veículos, materiais (sucatas), óleo queimado, entre outros objetos pelo leiloeiro oficial Eder Amaral de Oliveira, na forma on-line, arrecadou R$ 468.300,00, sendo que dois dos veículos mais valiosos, dois furgões Renault Master, lotes 18 e 20, cujos preços mínimos eram de R$ 117.500,00 e R$ 119.000,00 respectivamente, não obtiveram nenhum lance e vão a leilão novamente.

Foram leiloados cerca de 12 veículos, a maioria proveniente do Departamento de Saúde, como ambulâncias, havendo ainda veículos da Educação, ônibus, e também uma moto. A soma dos bens chegava a quase R$ 500 mil e a prefeitura esperava arrecadar bem mais com os lances a serem oferecidos. Muitos dos veículos estavam com avarias nos motores. Os dois veículos que estavam em bom estado, as Renault Master, cuja soma passava dos R$ 230 mil, não foram arrematados.

Segundo a administração municipal, o leilão atingiu os objetivos, especialmente porque o resultado final apresentou um acréscimo de R$ 212.700,00 em relação ao valor mínimo estimado para os lotes arrematados. O dinheiro arrecadado, segundo informou a prefeitura será aplicado na própria prefeitura, dado as dificuldades que a administração pública vem enfrentando este ano com a diminuição da arrecadação e o pagamento dos empréstimos contraídos.

Os lotes que não foram arrematados, os dois furgões Renault Master cuja soma dos valores mínimos é de R$ 236.500,00, foram novamente incluídos em leilão, o qual ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 5 de dezembro, às 10h, por meio do site do leiloeiro oficial.