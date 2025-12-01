Peres Atacarejo inaugura nova loja nesta quinta-feira

Após quase 20 dias fechada devido aos preparativos de mudança para o novo endereço, a Peres Atacarejo anunciou que será inaugurada a nova loja nesta quinta-feira, dia 4 de novembro, às 9h. O novo prédio foi construído em uma área total de 3.400m2, e 1.600m2 de área de vendas, situado na Rua Antônio Rodrigues Prado, atrás do Posto de Saúde, na Vila Santa Terezinha.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, o empresário Ademir Peres afirmou que a luta é contra o tempo e que seu pessoal está correndo desde quando fechou a antiga loja localizada na Av. Walter Tatoni no dia 16 de novembro, para montar a nova loja.

“Veio o pessoal de montagem de geladeira, de gôndolas, de porta-paletes. Eles estão se desdobrando, trabalhando até a noite, pegando de manhã, trabalhando até às 10, 11 horas da noite, todo dia para podermos inaugurar a loja e oferecer todas as melhorias aos nossos clientes”, afirmou Ademir.

Indagado quais seriam as promoções de inauguração, o dono da Peres Atacarejo fala em surpresas. Disse que nestas ocasiões de inaugurações, as promoções não são divulgadas antes. “Vamos surpreender nossos clientes com promoções no dia. Vai ser em cima da hora, porque não tem como divulgar. Sempre foi desse jeito. São estratégias para contornar a concorrência, não deixar o outro ver as ofertas antes de sair de fato as que vamos oferecer aos nossos clientes”, comentou.

Sobre suas expectativas com o novo empreendimento, Ademir Peres afirmou que visa atender melhor seus clientes. “Nossa antiga loja estava bem apertada, o estacionamento muito pequeno, tinha pouco espaço. Era um lugar que tinha vários comércios do lado, a gente percebia que estava atrapalhando os outros comércios por causa dos carros que ficavam parados. Então, a tendência era oferecer um atendimento melhor. É claro que esperamos um aumento de vendas também”. Disse que esteve na Prefeitura e conversou com o prefeito Celso Ribeiro, que prontamente o atendeu em relação a algumas mudanças no trânsito local, que ele achava necessário.

“O prefeito chamou o pessoal lá do Trânsito e foram comigo na obra. Olharam, viram as necessidades, se eram viáveis, se não ia atrapalhar a vizinhança também. Aí fizeram as mudanças solicitadas sem que atrapalhasse muito para as outras pessoas. Ajudou bastante e acredito que vai melhorar bastante o fluxo no local e poderemos utilizar ao máximo nosso amplo estacionamento”, comentou.

Com relação ao funcionamento da loja que vende produtos encontrados na maioria dos supermercados, só que com as características de atacado e varejo, Ademir Peres afirmou que o horário de atendimento vai ser o mesmo, das 8h da manhã, às 8h da noite e aos domingos, até às 13h. “Trabalhamos no domingo até uma hora da tarde, para que nossos colaboradores possam descansar também”, disse.

O empresário disse que além dos 70 funcionários que já trabalhavam na loja antiga, foram contratadas cerca de 25 pessoas para esta fase de expansão. “Tínhamos 12 funcionários trabalhando nos caixas e na nova loja, a gente conseguiu completar para 20 caixas. É lógico, vai ter os dias de folga, que vai funcionar com menos caixas. Às vezes um funcionário fica doente, uma coisa e outra, mas a meta é para completar 10 caixas”, falou, completando que não foi ele que fez as contratações, geralmente deixado para empresas terceirizadas realizarem este tipo de contrato.

Quanto ao problema que vinha enfrentando com a rede elétrica, comentou que a Elektro veio dois dias essa semana, mas que é muito serviço. “Eles trocaram vários postes, mas ainda falta mais adequações na rede e nos postes próximos para poder chegar a energia até a nossa loja. Por enquanto a inauguração está programada com o gerador, se eles não terminarem o serviço a tempo. Mas, acredito que a Elektro deve terminar o serviço antes”.

O empresário disse que na nova loja da Peres Atacarejo, a ideia é continuar trabalhando com preço agressivo, não só nas ofertas, mas com preço no total das compras feitas na loja. “No restante dos itens, vamos trabalhar com preço abaixo também. Trabalhar com preço acessível em toda a loja, para poder atender todo mundo”, afirmou Ademir Peres, que finalizou sua entrevista agradecendo a todos seus colaboradores pelo esforço que estão fazendo para poder inaugurar a nova Peres Atacarejo nesta quinta-feira.

Fotos: Reportagem