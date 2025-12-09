Carreata de Natal mantém vivo legado de solidariedade

Todos os anos, na semana que antecede o Natal, grupos de amigos percorrem as ruas de Vargem Grande do Sul em carreatas festivas, com carros enfeitados, música natalina e a presença tão esperada do Papai Noel. É um momento que mobiliza crianças, jovens e adultos, que aguardam ansiosos pela magia que toma conta da cidade.

Entre esses grupos, destaque especial vai para o Natal Solidário Centro Espírita Tranca Rua das Almas, tradição que teve início por volta de 2016 e que, desde então, só tem crescido. Em conversa com a Gazeta de Vargem Grande, voluntários falam sobre a iniciativa.

Segundo os participantes, a ideia nasceu do então dirigente espiritual e Pai de Santo, Luiz Alberto Annibal Júnior. Seu sonho era levar alegria, carinho e esperança à população. “Como era um sonho do dirigente, resolvemos participar e buscar doações de balas entre todos que conheciam e frequentavam o Centro”, contam os voluntários. Na época, os atendimentos espirituais aconteciam na casa do Pai Júnior, e as doações eram modestas.

Com a inauguração da sede do Centro, em 2018, e o aumento das assistências, o projeto ganhou força. “Ano após ano, a proporção das doações só cresceu. O Pai de Santo ia no primeiro carro, seguido pelos médiuns, familiares e muitas outras pessoas que, ao longo dos anos, foram se unindo à causa”, relatam.

A carreata acontece sempre no fim de semana que antecede o Natal, em data escolhida pelo dirigente espiritual. O trajeto abrange diversos bairros da cidade e é iniciado com uma oração do Pai-Nosso, pedindo proteção e alegria para todos. Os carros, que no início eram simples, passaram por uma verdadeira transformação: “Hoje estão cada vez mais bonitos, e a carreata aumentou de forma incrível. Temos Papai Noel em carro aberto e até Papai Noel de moto”, disseram.

As balas distribuídas ao longo do percurso vêm de doações de frequentadores e médiuns do Centro. O grupo também entrega cestas básicas as famílias em situação de vulnerabilidade. O preparo da carreata começa em outubro, com organização e coleta de doações.

Outro ponto que emociona e reforça o espírito solidário do projeto é o cuidado com quem não consegue ir até as ruas. A carreata passa pelas principais vias da cidade, mas o trajeto é adaptado sempre que necessário para levar alegria a crianças especiais ou acamadas, que muitas vezes não têm condições de ir ver o Papai Noel. “Já aconteceu, e o Pai Júnior nunca deixou de mudar o percurso só para ver o sorriso daquela criança”, relembrou um dos membros.

A emoção, segundo os participantes, é o que move o projeto. “É imensa a alegria de ver o sorriso das crianças e dos adultos. Vamos continuar enquanto tivermos forças, seguindo a espiritualidade que nos foi ensinada pelo nosso Pai Júnior: humildade, caridade, amor e paz”, afirmam.

Rodrigo Annibal, irmão do Pai de Santo Júnior que, como lembram, “infelizmente não está mais entre nós”, reforça que o legado permanece vivo: “as pessoas esperam todos os anos pelo nosso Papai Noel, e este ano não vai ser diferente. Continuaremos levando alegria pela cidade. O sonho e a alegria do Pai Junior estão em todos nós. Com o coração abençoado, vamos continuar seu legado com muito amor. A carreata é repleta de gratidão por tudo que a espiritualidade nos proporciona. Colocamos em prática o que o Evangelho prega: que a caridade pura é o alicerce fundamental e o objetivo principal do Espiritismo”, disse.

A saída da carreata está marcada para a porta do Terreiro Tranca Rua das Almas, localizado na Rua José Fernandes de Toledo, 370ª, Jardim Iracema. Ao final, o grupo deixa sua mensagem de Natal à população. “Que nosso Pai Oxalá abençoe todas as famílias com muita paz, saúde e prosperidade. Que nunca falte o pão na mesa de ninguém e que a união prevaleça em nossas vidas”. O grupo também reforça a importância das doações e quem puder ajudar com balas ou alimentos, pode entrar em contato com Rodrigo pelo (19) 99864-1352 ou Pedro (19) 99240-2174.