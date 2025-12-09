Classificados

Últimos artigos
Natal Solidário: família que leva alegria para outras famílias
A iniciativa Natal Solidário foi criada em 2020 e hoje reúne 27 voluntários, que percorre todos os bairros da cidade levando música, alegria e a presença do Papai Noel. Neste ano, a saída está marcada para 23 de dezembro,...
Carreata de Natal mantém vivo legado de solidariedade
Todos os anos, na semana que antecede o Natal, grupos de amigos percorrem as ruas de Vargem Grande do Sul em carreatas festivas, com carros enfeitados, música natalina e a presença tão esperada do Papai Noel. É um momento...