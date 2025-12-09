Natal Solidário: família que leva alegria para outras famílias

A iniciativa Natal Solidário foi criada em 2020 e hoje reúne 27 voluntários, que percorre todos os bairros da cidade levando música, alegria e a presença do Papai Noel. Neste ano, a saída está marcada para 23 de dezembro, na Cohab VI.

O que começou com duas caixas de balas e o desejo de realizar uma ação solidária tornou-se, ao longo dos últimos anos, uma tradição aguardada por crianças e famílias de Vargem Grande do Sul. Criado em 2020, o grupo Natal Solidário nasceu quando Giovana Gesualdo, motivada por um convite da sobrinha, decidiu dar forma a um sonho antigo: distribuir balas pelas ruas da cidade na época natalina. Desde então, a iniciativa cresceu, ganhou novos integrantes e, em 2025, se prepara para mais uma edição, agora com 27 pessoas envolvidas.

A ideia de ampliar o gesto e reunir amigos tomou força em 2021, quando Giovana passou a arrecadar balas ao lado de sua irmã, Júlia, dos pais e de outros voluntários. Segundo ela, a maior motivação continua sendo “ver a alegria das crianças, o brilho nos olhos delas”, sentimento que define como indescritível. Embora o grupo mantenha praticamente os mesmos participantes ano após ano, novos voluntários são sempre convidados a viver a experiência.

A saída ocorre tradicionalmente nos dias que antecedem o Natal e, neste ano, o grupo percorrerá as ruas no dia 23 de dezembro, partindo da casa de Giovana, na Cohab VI. A rota visa atender todos os bairros e passa pelas vias onde há maior concentração de crianças. Para reforçar o clima festivo, os voluntários vestem roupas vermelhas, usam adereços natalinos, levam música e contam com a presença do Papai Noel, garantindo que todos saibam que a caravana está chegando.

As balas distribuídas são adquiridas em uma distribuidora da cidade vizinha, que oferece valores mais acessíveis. A compra é feita poucos dias antes da entrega, mas o processo de arrecadação começa já na primeira semana de dezembro. Todas as doações vêm de moradores, familiares, amigos, comerciantes e autoridades locais, incluindo prefeito e vereadores, que, segundo Giovana, sempre acolhem a iniciativa com generosidade.

Além das ruas movimentadas, momentos marcantes permanecem na memória dos participantes. Um deles ocorreu quando o grupo realizou uma entrega especial a uma criança doente que desejava ver o Papai Noel de perto, episódio que emocionou profundamente todos os presentes. Em outra ocasião, ao passarem por um bairro aparentemente vazio, foram surpreendidos pela chegada repentina de dezenas de crianças e adultos, formando uma “barreira” humana diante do carro, situação que começou com susto, mas terminou em riso e emoção.

Para 2025, o grupo planeja ampliar ainda mais a ação e estuda incluir bolas entre os itens entregues, embora ainda não haja apoio suficiente para concretizar essa novidade. A expectativa, contudo, é repetir o sucesso dos anos anteriores e manter viva a magia que inspira o projeto. “Agradecemos a Deus, aos nossos pais e a cada pessoa que nos ajuda a levar alegria a todos. Contamos com vocês por mais um ano e desejamos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.” Quem quiser colaborar com doações pode entrar em contato pelo telefone (19) 98338-8002.