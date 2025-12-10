Como vender mais neste Natal

Por Gabi Lourenço

Indiscutivelmente o Natal é a melhor época do ano para o comércio porque aquece e impulsiona as vendas, porém, o comércio tradicional vem sofrendo forte concorrência do comércio eletrônico e a cada ano aumenta muito o número de pessoas que aderem às compras online. E até mesmo o que parecia estar distante da realidade como compras de roupas, calçados e até itens de supermercado em grandes varejistas, já estão acontecendo no universo online, e tudo isso porque existe tecnologia, sistema de troca fácil e entrega rápida, que convence especialmente as gerações mais novas

Porém, o comércio tradicional ainda conta com vantagens robustas como a pronta entrega e a facilidade de testar e experimentar o produto, o que garante a certeza de comprar minimizando a chance de dores de cabeça futuras, como no caso de vestuários, por exemplo.

Então, para aumentar as suas vendas em percentuais superiores aos do Natal do ano passado e superar as expectativas previstas, separei alguns insights que precisam ser levados em consideração para esse objetivo:

Planejamento do Natal: esta primeira etapa compreende todos os detalhes que serão implementados na campanha do Natal que vai desde a decoração chamativa que encanta todos os olhares, passando pelas publicidades, até as atrações que tem por objetivo aumentarem o fluxo de pessoas dentro da loja. Me lembro que quando era adolescente, vários estabelecimentos apresentavam o Papai Noel, porém, algumas faziam um verdadeiro evento que ia desde uma fantasia diferenciada do personagem, até mesmo a bala que ele distribuía para as crianças que era diferente das habituais. Isso aumentava o fluxo de pessoas no local e com isso, havia uma possibilidade real de aumento nas vendas.

Estratégia de vendas: Juntamente com o planejamento, vem outro fator de suma importância que é a estratégia utilizada nessa época específica do ano. Então, dentro da estratégia, deve constar quais ações deverão ser colocadas em prática para atrair a clientela, e lembrando que quanto menos óbvia sua loja for durante esse período, ou seja, evitar de fazer o que sempre é feito nos anos anteriores ou o que todos os lojistas já fazem, mais destaque ela terá e maiores serão as possibilidades de sucesso; então a criatividade é uma forte aliada para essa missão.

Seleção de colaboradores extras: Nessa época do ano, para dar conta da demanda das vendas, sobretudo no período em que as lojas abrem também no período noturno, a maioria das lojas contratam novos colaboradores, porém, essa seleção precisa ser criteriosa, caso contrário será apenas um custo a mais na folha de pagamento que não trará retorno, de fato.

Atenção ao atendimento ao cliente: Uma das maiores reclamações que resulta na migração para as compras online é o atendimento ao cliente, fato que pode ser facilmente comprovado através das reclamações em grupos locais nas redes sociais. Em posse dessa informação, a loja que cuidar do seu atendimento e treinar constantemente a sua equipe, tende a vender mais naturalmente, sobretudo agora no Natal. Faça uma reunião com seu time de vendas reforçando a importância do bom atendimento e cobre essa postura sempre que possível.

Treinamento para os novatos: Os novos colaboradores devem estar alinhados com o fit cultural e com o propósito da empresa, e precisam ser treinados para parecerem o máximo possível com os vendedores nativos. E é comum que empreendedores pensem que treinar colaboradores extras é perder dinheiro já que eles logo vão embora, mas é justamente o contrário, perder dinheiro é pagar por alguém que não vai performar tanto quanto poderia se estivesse sido treinado.

Pós-venda: Muitos empreendedores acreditam que a venda acontece no momento em que o dinheiro entra na conta, porém, na verdade ela está apenas começando. O pós-venda é um fator primordial desta etapa e com ela é possível até mesmo aumentar o ticket médio das compras, já que é comum, após o Natal, as pessoas irem trocar as peças que não serviram, e as vezes trocam por uma peça com valor maior ou aproveitarem para comprar outros produtos também. E a equipe precisa estar bem preparada e orientada para essa etapa, pois as vezes, é comum que eles não estejam tão empolgados com as trocas tanto quanto estavam no momento das vendas.

Contudo, ainda preciso dizer que é possível extrair mais vendas desse período tão emblemático para o consumo, e usar a criatividade como ponto fundamental para atrair a atenção dos clientes. De repente propor uma entrega grátis e personalizada direto para a residência do presenteado pode ser uma opção interessante, ou criar promoções relâmpagos criando interações com os clientes nas redes sociais. Quanto mais fugir do óbvio e se destacar, maiores serão suas chances de vender ainda mais. Um Natal majestoso de excelentes vendas a todos.