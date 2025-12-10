O pescador Vinicius Ramos da Silva enviou algumas fotos para o jornal, ilustrando a sua farta pescaria realizada no dia 28 de novembro, no Pesqueiro Clube Pescar, na cidade de Luziânia, Goiás.
Dentre as espécies fisgadas por Vinícius, destaque para as piraras, que saíram na faixa de 37kg a 50kg. Os tambaquis foram na faixa de 25kg a 35kg. O pescador ainda se deliciou com as matrinchãs entre 5kg a 8kg e os dourados que chegaram a 15kg. Parabéns ao Vinícius pela bela pescaria.
Pescaria de resultado em Goiás
O pescador Vinicius Ramos da Silva enviou algumas fotos para o jornal, ilustrando a sua farta pescaria realizada no dia 28 de novembro, no Pesqueiro Clube Pescar, na cidade de Luziânia, Goiás.