Alunos da Olimpíada de Português recebem medalhas

A Olimpíada Interpreta SP (Olisp), promovida pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, mobilizou escolas de toda a rede estadual ao premiar estudantes que apresentaram excelente desempenho em leitura, compreensão e interpretação de texto. Em Vargem Grande do Sul, todas as unidades estaduais realizaram cerimônias festivas, reunindo medalhistas, familiares e educadores.

Fotos: reportagem/arquivopessoal

Escola Olímpica

Entre as unidades de ensino, o destaque foi a Escola Estadual Benjamin Bastos, que, pelo segundo ano consecutivo, conquistou o título de Escola Olímpica de Vargem Grande. Apesar de ser a menor unidade em número de alunos, foi a que registrou maior quantidade de medalhistas: 40 estudantes.

Quatro deles receberam medalha de ouro: Luísa Martins Barrese (6º B), Heloísa Helena da Costa Moraes (7º B), Ana Júlia de Freitas Oliveira (8º C) e Heloísa da Silveira Arantes (9º C).

A professora Sílvia Helena Paluan Fassina também foi homenageada como Professora Olímpica, reconhecimento entregue pela diretora Marli Guilhermoni Passarella.

Rede Estadual de Vargem

Na PEI Gilberto Giraldi, 12 alunos foram premiados no dia 4 de dezembro. A estudante Maria Eduarda Corrêa Slanzi recebeu a medalha de ouro como destaque da unidade, e a professora Jéssica Narciso foi homenageada como Professora Olímpica.

Já na Escola Estadual Professor Achiles Rodrigues, 16 estudantes receberam medalhas. O medalhista de ouro foi Kauê Felipe de Felício, da 1ª série do Ensino Médio. A Professora Olímpica da unidade foi Maria Aparecida Pinto.

A Escola Alexandre Fleming Ensino Integral comemorou seus 16 medalhistas em 8 de dezembro. Os destaques foram Manuella Lorena Nascimento Isidório (7º A) e Mateus Gabriel da Silva (6º B), com as medalhas de ouro. A professora Dhiovana Souza Andrade recebeu sua medalha de Professora Olímpica, entregue pela representante da CGPAC, Ana Hilária de Oliveira.

Na escola Professor José Gilberto de Oliveira e Souza, foram premiados ao todo 25 estudantes, sendo 4 deles com medalhas de ouro: Júlia Pacheco do Prado, Anthony Walace Soares de Almeida, Caio Henrique Fernandes dos Santos e Lucas Roberto Pinto. A escola ainda teve 10 alunos com medalha de prata e 11 premiados com a medalha de bronze. Jéssica Priscila Parra Narciso recebeu a homenagem como Professora Olímpica.

Olimpíada Interpreta SP

A competição da rede estadual tem como objetivo testar a competência leitora e habilidades em interpretação de texto de estudantes do 6º ano do Fundamental à 3ª série do Médio. Os alunos com melhores notas foram premiados com medalhas de ouro, prata e bronze.

A Olisp começou em agosto com as provas feitas pelos alunos. Foram selecionados para a etapa 30% dos alunos, de acordo com o ano/série e o município, que tiveram as maiores pontuações nas questões de língua portuguesa na Prova Paulista do 2º bimestre. Na prova online aplicada em agosto, os alunos foram desafiados a resolver questões ligadas à compreensão de diferentes linguagens e gêneros textuais. O nível de dificuldade de cada item variou de acordo com o ano ou série do aluno.