Gestantes de Grama já podem tomar vacina contra bronquiolite

A Prefeitura de São Sebastião da Grama divulgou que a vacina contra o vírus sincicial respiratório – principal causador da bronquiolite em bebês – já está disponível para gestantes na rede municipal de saúde. A campanha nacional começou no Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro.

A oferta na rede pública de saúde do país só foi possível após um acordo entre o Instituto Butantan e o laboratório produtor, que prevê a transferência de tecnologia para o Brasil. Agora, o país passará a fabricar o imunizante e ampliará a autonomia nacional, além de garantir o acesso à vacina.

Neste ano, o Ministério da Saúde comprou 1,8 milhão de doses da vacina. O primeiro lote, com 673 mil doses, chegou aos estados na última semana para início imediato da aplicação. O investimento total é de R$ 1,17 bilhão.

A imunização é indicada a partir da 28ª semana de gestação, com dose única, e tem como objetivo proteger o bebê nos primeiros meses de vida, período em que a bronquiolite é mais comum e pode causar complicações. Ao receber a vacina, a gestante produz anticorpos que são transmitidos ao bebê ainda na barriga, garantindo proteção desde o nascimento.

Em São Sebastião da Grama, as gestantes devem procurar a Sala de Vacinas, de segunda a sexta das 7h às 16h.