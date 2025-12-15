Classificados

Últimos artigos
Melhores alunos das escolas públicas recebem bolsas de estudos
O evento da entrega aconteceu nesta terça-feira, durante festiva do Rotary Club, um dos participantes do programa “Melhor Aluno da Escola Pública”A premiação de um dos principais programas do Rotary Club de Vargem Grande do Sul, o “Melhor Aluno...
Vigilância reforça combate à dengue e alerta para risco
Município registra 490 casos positivos em 2025, março e abril foram os meses com maior incidência. Vigilância intensifica ações, mas descuido da população ainda preocupa autoridadesNas últimas semanas a Prefeitura Municipal junto ao departamento de Vigilância em Saúde, vem...
Dia D de Empregabilidade reuniu mais de 80 candidatos
Iniciativa realizada no dia 10, atraiu trabalhadores em busca de recolocação e aproximou empresas da cidadeO Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Vargem Grande realizou na quarta-feira, 10 de dezembro, o Dia D de Empregabilidade, ação promovida no...