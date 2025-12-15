Empresas do Distrito Industrial receberão escrituras

Desde que assumiu a prefeitura no início deste ano, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) pediu à sua equipe um esforço concentrado para que fossem regularizadas as escrituras dos lotes do Distrito Industrial José Aparecido da Fonseca (Tota) e uma vez prontas, que fossem entregues aos seus proprietários.
O Distrito Industrial foi criado em 2009, na gestão do então prefeito Celso Ribeiro, ocupando uma área de cinco alqueires e nele foram construídos 52 lotes, a maioria medindo 1.100 m2 e oito lotes medindo 3.500 m2. Desde então, várias empresas foram se instalando no local e os empresários cobravam a questão das escrituras, pois elas eram importantes para alavancarem ainda mais o desenvolvimento de suas empresas, principalmente na questão envolvendo financiamentos bancários. Uma das primeiras empresas a se instalar no novo parque industrial foi a Soluções Eventos, que assinou o contrato em 2011.
A questão da demora na regularização dos lotes foi objeto de várias cobranças dos empresários e também dos vereadores municipais que solicitavam as escrituras para quem já tinha cumprido os prazos legais e feito os investimentos que a lei de concessão dos terrenos pedia. Afinal, desde a criação do Distrito Industrial, já se passaram mais de 10 anos.
Na próxima quarta-feira, dia 17, às 19h30, no Centro de Convivência do Idoso “Haydeé e Antônio Longuini”, antigo Clube Vargengrandense, os esforços para a regularização dos imóveis surtiram efeitos e serão entregues 14 escrituras dos terrenos aos empresários que cumpriram todas as formalidades e prazos exigidos por lei. Ficarão ainda quatro empresas que ainda devem cumprir os 24 meses de instalação, para poderem receber suas escrituras de acordo com a lei municipal nº 2848/09.
Para o atual diretor de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho Juliano Scacabarozi, é uma conquista importante para os empresários que atuam no Distrito Industrial, uma reivindicação antiga e que agora com o esforço da administração do prefeito Celso Ribeiro, foi resolvida. Disse ainda que a entrega das escrituras será uma cerimônia simples, mas de grande significado para os empreendedores que investiram no Distrito Industrial José Aparecido da Fonseca (Tota).
Empresas do Distrito Industrial receberão escrituras
Desde que assumiu a prefeitura no início deste ano, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) pediu à sua equipe um esforço concentrado para que fossem regularizadas as escrituras dos lotes do Distrito Industrial José Aparecido da Fonseca (Tota) e uma vez prontas, que fossem entregues aos seus proprietários.