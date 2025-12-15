Empresas do Distrito Industrial receberão escrituras

Desde que assumiu a prefeitura no início deste ano, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) pediu à sua equipe um esforço concentrado para que fossem regularizadas as escrituras dos lotes do Distrito Industrial José Aparecido da Fonseca (Tota) e uma vez prontas, que fossem entregues aos seus proprietários.

O Distrito Industrial foi criado em 2009, na gestão do então prefeito Celso Ribeiro, ocupando uma área de cinco alqueires e nele foram construídos 52 lotes, a maioria medindo 1.100 m2 e oito lotes medindo 3.500 m2. Desde então, várias empresas foram se instalando no local e os empresários cobravam a questão das escrituras, pois elas eram importantes para alavancarem ainda mais o desenvolvimento de suas empresas, principalmente na questão envolvendo financiamentos bancários. Uma das primeiras empresas a se instalar no novo parque industrial foi a Soluções Eventos, que assinou o contrato em 2011.

A questão da demora na regularização dos lotes foi objeto de várias cobranças dos empresários e também dos vereadores municipais que solicitavam as escrituras para quem já tinha cumprido os prazos legais e feito os investimentos que a lei de concessão dos terrenos pedia. Afinal, desde a criação do Distrito Industrial, já se passaram mais de 10 anos.

Na próxima quarta-feira, dia 17, às 19h30, no Centro de Convivência do Idoso “Haydeé e Antônio Longuini”, antigo Clube Vargengrandense, os esforços para a regularização dos imóveis surtiram efeitos e serão entregues 14 escrituras dos terrenos aos empresários que cumpriram todas as formalidades e prazos exigidos por lei. Ficarão ainda quatro empresas que ainda devem cumprir os 24 meses de instalação, para poderem receber suas escrituras de acordo com a lei municipal nº 2848/09.

Para o atual diretor de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho Juliano Scacabarozi, é uma conquista importante para os empresários que atuam no Distrito Industrial, uma reivindicação antiga e que agora com o esforço da administração do prefeito Celso Ribeiro, foi resolvida. Disse ainda que a entrega das escrituras será uma cerimônia simples, mas de grande significado para os empreendedores que investiram no Distrito Industrial José Aparecido da Fonseca (Tota).