Dia D de Empregabilidade reuniu mais de 80 candidatos

Iniciativa realizada no dia 10, atraiu trabalhadores em busca de recolocação e aproximou empresas da cidade

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Vargem Grande realizou na quarta-feira, 10 de dezembro, o Dia D de Empregabilidade, ação promovida no Poupatempo com o objetivo de ampliar o acesso a vagas de trabalho e facilitar a inserção e reinserção de moradores no mercado de trabalho.

O atendimento ocorreu sem necessidade de agendamento e reuniu pessoas de diferentes perfis profissionais, numa mobilização que, segundo a supervisora do posto, Kátia Regina Santiago Pereira, superou as expectativas mesmo com o material de divulgação tendo sido enviado pelo Estado apenas um dia antes do evento.

Ao longo da ação, os participantes puderam efetuar cadastro, receber orientações profissionais e consultar as vagas disponibilizadas por empresas parceiras, abrangendo diversas áreas e níveis de escolaridade. De acordo com Kátia, 56 munícipes realizaram cadastro para oportunidades abertas e outros 25 participaram de entrevistas no local. Desses, 20 foram aprovados e seguem agora para o processo de admissão. A maior parte dos pré-selecionados tem entre 25 e 40 anos, ensino fundamental completo e se candidatou principalmente para vagas de auxiliar de linha de produção.

Os demais 56 candidatos cadastrados tiveram seus currículos encaminhados aos empregadores, que farão a análise e convocarão os selecionados para entrevistas em data e local definidos por cada empresa. No total, a equipe do PAT conseguiu captar 56 vagas para o Dia D e continua recebendo novos cadastros. A maior parte dos participantes se concentra na faixa dos 25 aos 50 anos, geralmente com experiência prévia e nível de escolaridade compatível com as exigências das empresas, que em sua maioria solicitam ensino fundamental completo.

A procura de jovens em busca do primeiro emprego foi baixa, apenas três inscrições. Segundo a supervisora, o impacto final da ação só poderá ser avaliado após o encerramento de todos os processos seletivos.

Kátia destacou ainda que a iniciativa contribuiu para fortalecer a confiança de empregadores na intermediação gratuita realizada pelo PAT, que busca encaminhar candidatos adequados ao perfil solicitado e, quando necessário, disponibiliza espaço para a realização de entrevistas no próprio posto ou em outros locais. Ela ressaltou também o principal desafio da organização: “A captação de vagas segue sendo nossa maior dificuldade.” A supervisora aproveitou para parabenizar as integrantes da equipe Flora Regina G. Cachulo e Josiane A. Gabriel, responsáveis pela captação das oportunidades e pela organização do processo seletivo.

Na entrevista concedida à Gazeta de Vargem Grande, Kátia lembrou que o Dia D ocorreu simultaneamente em diversas cidades do Estado de São Paulo, embora o PAT local não tenha acesso ao desempenho de outros municípios nem ao número total de adesões. Além da ação de empregabilidade, o posto iniciou recentemente um programa de oferta de cursos de qualificação voltados ao público 60+, ampliando os serviços destinados à comunidade.