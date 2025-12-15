Vigilância reforça combate à dengue e alerta para risco

Município registra 490 casos positivos em 2025, março e abril foram os meses com maior incidência. Vigilância intensifica ações, mas descuido da população ainda preocupa autoridades

Nas últimas semanas a Prefeitura Municipal junto ao departamento de Vigilância em Saúde, vem intensificando o trabalho para combater a dengue. As medidas de prevenção e controle do Aedes aegypti diante da chegada do período de chuvas e da elevação das temperaturas, combinação que favorece a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e Chikungunya, tem sido redobradas. Até 9 de dezembro, o município registrou 1.813 notificações, das quais 490 testaram positivo e 1.323 foram descartadas. O maior número de confirmações ocorreu em março e abril, meses tradicionalmente associados ao pico sazonal da doença.

Segundo a administração municipal, o trabalho foi intensificado em diferentes frentes, com mutirões de limpeza, vistorias em áreas de risco, remoção de materiais descartados irregularmente e visitas domiciliares realizadas por agentes de saúde e de endemias.

Apenas neste ano, mais de 80 mil imóveis foram visitados. As equipes têm reforçado orientações sobre objetos que acumulam água, como garrafas, latas, sacolas, restos de materiais de construção e recipientes diversos, considerados ambientes ideais para o desenvolvimento do vetor.

A prefeitura também distribuiu material educativo nas escolas da rede municipal, para que os estudantes levem informações às famílias. Apesar das ações, o descarte irregular de lixo voltou a preocupar as autoridades. Durante a limpeza da praça Sebastião Cândido, próxima à E.E. José Gilberto de Oliveira Souza, um grande volume de resíduos foi encontrado, mesmo sendo uma área próxima à creche, escola e unidade básica de saúde. A situação foi considerada especialmente delicada por ocorrer em momento de intensificação das medidas de prevenção. A prefeitura reforça que a coleta domiciliar é feita regularmente em todos os bairros e que não há justificativa para o abandono de lixo em espaços públicos.

Perigo dentro das residências

A Vigilância em Saúde relata que ao longo do ano, inúmeros focos do mosquito foram identificados e eliminados. A maior parte, porém, estava localizada dentro das próprias residências, fator que acende um alerta adicional. “A dengue está sempre muito próxima de nós. A população precisa ficar atenta”, afirmou Alessandro Souza, chefe de equipe da Vigilância em Saúde, em entrevista à Gazeta de Vargem Grande.

Ele destacou que desde agosto as estratégias foram intensificadas, com reuniões entre departamentos para alinhar ações, além de levantamentos contínuos sobre terrenos sujos, imóveis abandonados, caixas d’água destampadas, áreas verdes e piscinas que possam oferecer risco. Drones também têm sido utilizados para vistoria de locais de difícil acesso.

Alessandro ressaltou ainda que o trabalho do município é permanente e coordenado, mesmo em períodos de baixa incidência da doença. Para 2026, há previsão de uma mobilização social em janeiro, dependendo do cenário epidemiológico até lá. Ele reforça que, com o início das chuvas, a colaboração da população é decisiva: evitar o descarte inadequado de materiais, manter quintais limpos, verificar calhas e caixas d’água e eliminar qualquer foco de água parada. “O combate à dengue depende de todos”, concluiu.